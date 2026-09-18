西澳大利亚珀斯附近一处热门海滩星期五发生鲨鱼袭击事件，一名男子游泳时被鲨鱼咬伤身亡。

法新社报道，澳洲警方说，这是澳洲今年第四起鲨鱼袭击致死事件。

西澳警方发言人星期五（9月18日）说，警方接获通报，一名男性在沿岸游泳时遭到鲨鱼咬伤，伤重不治。

急救人员星期五上午接获通报后，赶到索伦托海滩（Sorrento Beach），警方随后出动直升机和船只，在附近海域展开搜索。当局也下令关闭海滩有关地区，直至另行通知。

西澳冲浪救生协会在社交媒体发文说，涉事鲨鱼品种未明，事发地点距离海岸约50米。当地媒体报道，目击者在海水中看到血迹。

一名不愿具名的男目击者告诉当地媒体：“那场景就像《大白鲨》里的一幕，身体像布娃娃一样被甩来甩去。”

这是西澳本星期第二起鲨鱼袭击事件。一名男子日前在珀斯以北的格伦菲尔德海滩遭鲨鱼咬伤，部分腿部被咬掉。

有关数据显示，自1791年以来澳洲约发生1300起鲨鱼袭人事件，其中超过260起导致死亡。