（华盛顿／纽约／迪拜综合电）美国总统特朗普再度发表强硬言论，称自己很快将作出“重大决定”，考虑是否重启对伊朗的大规模军事攻击，以“歼灭”德黑兰政权，结束这场令美国似乎越来越难抽身的僵局。

特朗普星期四（9月17日）接受美国新闻网站Axios访问时说：“我是要出手歼灭他们（指伊朗政权），还是不要？这是个重大决定。对我而言，任何事情都有可能发生。”

他同时提到，将在下星期二（22日）纽约联合国大会场边与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼六个波斯湾国家领导人会面，直接听取区域盟友对冲突下一步走向的意见。

这场会晤可能决定战事下一阶段是再次展开外交斡旋，还是加大军事打击。美国若有意重启大规模战斗，也须获得区域盟友支持。

不过，特朗普拒绝透露，他会在11月初中期选举之前还是之后，决定美伊战争的未来走向。

他近日多次声称，战争即将结束。但一些美国官员警告，这场冲突已陷入一种不可持续的“非战非和”僵局；如果到中期选举时仍未达成协议，特朗普可能在选后重启大规模战斗。

特朗普与美国战争部长赫格塞斯日前已下令美军在中东维持现有兵力至年底，以持续为可能恢复全面战斗做准备。不过有官员警告，美军已无法长期维持待命状态，特朗普须尽快决定下一步行动。

摩根大通：美国的中东退场策略更不明朗

美伊战争已持续近七个月。据摩根大通分析师观察，许多石油市场交易员私下担忧，战争将以何种方式结束，正变得越来越难以预料，持续时间也更加难以判断。

摩根大通分析师星期四发表报告说，他们之前认为特朗普政府不愿触及的几条经济红线，都已被越过，包括油价每桶升至100美元以上、美国汽油价格接近每加仑5美元，以及美国国债收益率飙升。这些情况使美国的退场策略更加不明朗。

报告指出，市场情绪高度紧张。分析师原本估算，原油在9月的公允价应当是90美元（约115新元）左右，但实际价格却接近106美元（约135新元）。这意味着市场已把每天额外减少400万桶原油供应的风险，叠加到目前断供的1000万桶之上，反映在价格里。

“没有明显迹象显示美伊准备为局势降级。如果特朗普与习近平9月24日在华盛顿的会面未能带来外交突破，那么市场关于原油供应只是暂时中断的假设，将越来越站不住脚。”

布伦特原油期货价星期五（18日）盘中略微回落至103美元（约131新元）左右。沙特尝试在数天内恢复东西输油管道约一半运量的消息传出，让市场忧虑有所缓解。

逾11万人在也门战乱中流离失所

与此同时，沙特与获伊朗支持的也门胡塞武装继续在两国边境交火，已迫使越来越多也门民众逃离战火。

联合国国际移民组织星期五说，也门西岸过去两周的持续战斗已导致至少11万2000名也门民众流离失所，近3000人逃往曼德海峡对岸的非洲国家吉布提。

路透社前一天引述伊朗消息人士报道，中国受沙特所托，私下请求伊朗协助约束胡塞。胡塞武装近期在红海沿岸和曼德海峡周边迅速推进，使沙特石油出口和航运面临更大风险。

中国外交部公开呼吁各方保持克制、通过对话恢复安全航行。但伊朗消息人士指，北京私下传递的信息比公开表态更进一步，要求德黑兰运用对胡塞的影响力，协助阻止冲突进一步蔓延至中国依赖的关键能源航道。伊朗则回应说，区域的和平稳定取决于美国和以色列结束对伊作战。