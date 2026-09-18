面对支持率持续下滑的政治压力，韩国总统李在明举行就任后第七次记者会，回应修宪、总统连任制及霍尔木兹海峡派兵等争议。他表示将虚心接受民意、继续努力施政，并明确强调不会通过修宪谋求连任，也不会向中东派遣参与或支援战争的部队。不过，为保障韩国商船和原油运输线的安全，政府正研究扩大驻扎亚丁湾的青海部队任务范围。

这场记者会星期五（9月18日）在青瓦台迎宾馆举行，历时约100分钟。面对施政支持率持续走低，李在明一改以往相对轻松的应答风格，全程站立回答提问，神情严肃且鲜有笑容，也没有像过去一样穿插幽默话语，现场气氛明显比以往凝重。

记者会伊始，李在明首先向国民致歉：“向正在艰难度日的国民致以歉意。”

谈及近期民意变化，他坦言在6月3日的地方选举后，曾因国民的失望和担忧感到困惑，但经过反思后得出的结论始终是“人民是对的，这一切都是因为我的不足”。

与前六次记者会相比，李在明这回明显增加开场发言篇幅，以约20分钟强调“反思”和“谦逊”，整个记者会则由过去经常超过两小时缩短至约100分钟。

划清修宪与连任界线 明确中东派兵红线

针对近期引发争议的总统连任问题，李在明主动表明立场，强调自己从未考虑通过修宪寻求连任。“我再次郑重声明，完全没有连任的打算。”

他同时批评政界要求他公开承诺不连任的做法，认为这是试图制造他原本有意连任、最终迫于压力才放弃的政治刻板印象。

不过他强调，无意连任不等于放弃修宪，现行“1987年宪法”已难以适应韩国社会变化，有必要扩大公民基本权利、适当下放总统权力，并引入总统连任制。他也主张将“光州民主化运动”和“釜马民主抗争”精神写入宪法序言。

对于备受关注的霍尔木兹海峡派兵问题，李在明清晰划出“不参战、不介入战争”的红线，强调韩国不会派遣参与或支援战争的部队。但他指出，韩国仍有必要保护本国商船、原油运输线和公民安全。政府正研究扩大青海部队任务范围，不排除将活动区域从索马里亚丁湾延伸至霍尔木兹海峡周边。

谈及朝美关系与民调低迷

谈及朝美对话，李在明说，目前尚难断言特朗普与金正恩能否会晤，但韩国正努力发挥前期协调作用。他否认韩国可能被排除在朝美对话之外，并强调朝美恢复接触也有助于重启韩朝沟通。

记者会前公布的韩国盖洛普民调显示，李在明施政支持率再跌一个百分点至37%，连续四周创下就任以来新低。

李在明将民意下滑归因于自身不足。舆论则认为，单凭一场记者会能否扭转民意颓势仍有待观察。尤其是在负面评价集中的房地产政策与人事安排上，政府能否展现切实变化，才是支持率能否回升的关键。