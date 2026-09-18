巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省一天内发生两起自杀式爆炸袭击，当局通报21人死亡，其中绝大多数是警察。

新华社报道，开伯尔-普什图省（Khyber Pakhtunkhwa）科哈特地区（Kohat）星期五（9月18日）发生两起自杀式爆炸袭击。一名袭击者驾驶装满炸药的汽车，撞向位于警察住宅区的一座回教堂；另一名袭击者则在这片住宅区一栋警方办公楼附近，引爆身上的炸弹。

省警方在声明中说，爆炸袭击发生后，七名恐怖分子试图潜入事发住宅区。警方与之交火，击毙至少六人。

警方在一份声明中说，两起爆炸袭击发生在该省科哈特地区。一名袭击者驾驶装满炸药的汽车撞向位于警察住宅区的一座清真寺。另一名袭击者在该住宅区一栋警方办公楼附近引爆了身上的炸弹。死者中有5名警察。

卫生官员当天晚些时候通报，这两起袭击已造成21人死亡，其中包括15名警察，另有逾80人受伤。

巴基斯坦总理夏巴兹强烈谴责爆炸袭击，并指示当地政府加快救援行动，全力救治伤员。

恐怖组织“巴基斯坦圣战者联盟”（Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan）宣称制造此次袭击事件。