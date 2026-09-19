联合国安理会星期五（9月18日）就下一任秘书长遴选举行第三轮意向性投票。

新华社报道，安理会当月轮值主席、法国常驻联合国代表博纳方在投票结束后说，投票结果将通过候选人推举国通知各候选人。

下任联合国秘书长遴选于去年11月启动。安理会意向性投票以闭门方式举行，只有安理会成员代表在场，投票结果不作官方记录，也不对外公布。意向性投票一般需要进行多轮，投票选项分别为“鼓励”“劝阻”和“不发表意见”。

根据惯例，前期意向性投票不区分安理会常任理事国和非常任理事国，后期投票五个常任理事国使用与非常任理事国不同颜色的选票，以确认五常中有无“劝阻”票。

在安理会意向性投票中，候选人必须获得至少九票“鼓励”，且五常均不“劝阻”，方可获得安理会推荐，经联合国大会任命。

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目前下任联合国秘书长八名候选人，分别为：

－厄瓜多尔外交官巴基（Ivonne Baki）

－智利前总统巴切莱特（Michelle Bachelet）

－厄瓜多尔的联大前主席埃斯皮诺萨（Maria Fernanda Espinosa）

－阿根廷的现任国际原子能机构总干事格罗西（Rafael Grossi）

－哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘（Rebeca Grynspan）

－乌干达的联合国前副秘书长奥通努（Olara Otunnu）

－圭亚那现任常驻联合国代表罗德里格斯－伯基特（Carolyn Rodrigues-Birkett）

－塞内加尔前总统萨勒（Macky Sall）。

安理会于7月30日举行了首轮意向性投票，8月21日举行了第二轮意向性投票。

现任联合国秘书长古特雷斯来自葡萄牙，2017年1月上任，2021年获得连任，任期至今年12月31日。根据惯例，秘书长任期五年，可连任。