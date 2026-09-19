美国总统特朗普在自家社交媒体平台宣布，他已与丹麦就格陵兰岛达成一项“无限期”协议，声称协议赋予美国对格陵兰岛安全事务的“永久”控制权。

特朗普周五（9月18日）在Truth Social说，未经美国批准，美国的敌对势力将无法在格陵兰岛进行敏感投资，这项协议解决了“美国的所有诸多关切”，且“无须美国承担任何费用”。

特朗普写道：“在我的指示下，我们与丹麦和格陵兰岛代表通力合作，确保美国永远拥有在格陵兰岛采取一切必要措施的绝对主导权，从而维护与捍卫格陵兰岛及美利坚合众国的安全。”

“此外，从今往后，未经我们明确的书面批准，任何美国的对手都绝不能在格陵兰岛设立基地、保持军事存在或进行敏感投资。”

周五早些时候，路透社独家报道，美国和格陵兰岛已接近达成一项协议。称协议将加强美国在格陵兰岛的军事存在，但距离特朗普想把格陵兰岛“收入囊中”的宏愿还差得很远。

格陵兰岛是丹麦的海外自治领地，享有高度的内部自治权。特朗普2025年重返白宫后，多次扬言要得到格陵兰岛，这一表态导致美国与丹麦乃至更多欧洲盟友关系紧张。

格陵兰岛现有人口约5万7000人，近九成是已在岛上定居上千年的原住民因纽特人。因纽特人将自己定位为这片土地“暂时的托管者”，他们认为自己对自然唯有守护的义务，而无占有的特权。