美国总统特朗普在自家社媒平台说，他将禁止美国有线电视新闻网（CNN）、MS NOW、Politico三家美国新闻机构进入白宫。

路透社报道，特朗普星期五（9月18日）在Truth Social贴文，指责这三家新闻机构“报道假新闻”。

特朗普写道：“媒体在报道美国总统、特朗普政府或我们国家时，绝不应该被允许一再肆无忌惮地编造虚构故事、散布谎言。”

他说，禁令将立即生效，并警告“接下来将轮到其他假新闻媒体”。

此举是特朗普对美国独立新闻界发出的最新威胁，预计将面临法律诉讼。言论自由专家指出，这项决定可能违反美国宪法第一修正案对言论和新闻自由的保障。

特朗普过后在椭圆形办公室对记者说，并不是特定事件触发这一禁令，“事实上，这是他们过去几年不断累积这些报道的结果。”

特朗普说：“我无须让他们进入我的……进入人民的白宫。”

被问及接下来还有哪些媒体将遭殃时，特朗普点名了《纽约时报》和《华盛顿邮报》，称它们为“假新闻”媒体。

在特朗普发布贴文后，星期五下午仍能看到CNN、MS NOW、Politico的记者在白宫内采访报道。

在椭圆形办公室会议或小范围联合采访等特定活动中，法院虽赋予总统决定媒体准入的广泛裁量权，但若大范围剥夺媒体使用白宫常规新闻设施的权利，或吊销采访证件，则可能面临基于宪法第一修正案及正当程序保障条款的法律挑战。

美国白宫被称为“人民之家”（The People’s House），象征它是属于全体美国公民的公共财产，而不是总统的私人财产。