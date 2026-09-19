一名美国高级官员星期五（9月18日）向记者透露，美国总统特朗普计划下周亲自到安德鲁斯联合基地迎接来访的中国国家主席习近平。

路透社报道，美国总统亲自前往机场迎接来访的外国领导人，这种情况实属罕见。

向记者做情况吹风的几名美国高级官员表示，习近平此次访问行程将包括在白宫内举行的欢迎仪式、在玫瑰园举行的检阅仪式以及国宴。

据透露，出席国宴的宾客将包括多位科技巨头掌门人，其中包括：亚马逊（Amazon）的贝索斯（Jeff Bezos）、谷歌母公司Alphabet的皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI的奥尔特曼（Sam Altman）、苹果（Apple）的库克（Tim Cook）、特斯拉（Tesla）的马斯克（Elon Musk）、英伟达（Nvidia）的黄仁勋（Jensen Huang）以及戴尔科技（Dell Technologies）的戴尔（Michael Dell）。

美国高级官员称，贸易、全球稀土供应链以及人工智能（AI）等议题，预计将成为习近平此访的核心议题。

美国方面称习近平9月24日访问美国。中国外交部发言人郭嘉昆18日在例行记者会上，回应中美两国元首会晤提问时说，中美双方就年内元首互动安排保持着沟通，没有正面回应习近平是否将访问美国以及何时访美。