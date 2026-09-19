OpenAI创始人奥尔特曼拟出席安理会AI安全会议
OpenAI发言人说，奥尔特曼预计将在安理会会议重点阐述国际协调与统一安全标准的必要性。 （彭博社）
联合国安理会下星期三（9月23日）举行关于人工智能与国际安全问题的公开会议，OpenAI首席执行官奥尔特曼将出席并作陈述。
第81届联合国大会一般性辩论22日在纽约联合国总部正式拉开帷幕。由15个成员国组成的安理会23日召开会议，讨论人工智能（AI）与国际安全问题。
几周前，多位AI行业领袖呼吁协同放缓AI技术的发展速度，并警告称，AI技术可能很快实现自主进化，进而脱离人类的控制。
OpenAI发言人18日告诉路透社，奥尔特曼（Sam Altman）下周将在安理会公开会议说明AI安全问题。
发言人说，奥尔特曼预计将重点阐述国际协调与统一安全标准的必要性，以及OpenAI为确保全球人类受益所采取的各项举措。
另据外交官透露，AI初创公司Anthropic高管预计也将出席安理会会议，不过这一消息仍有待最终确认。Anthropic未立即回应置评请求。
9月23日的安理会公开会议由担任9月份安理会轮值主席国的法国召集，由法国欧洲与外交事务部长巴罗主持会议。