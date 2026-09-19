联合国安理会下星期三（9月23日）举行关于人工智能与国际安全问题的公开会议，OpenAI首席执行官奥尔特曼将出席并作陈述。

第81届联合国大会一般性辩论22日在纽约联合国总部正式拉开帷幕。由15个成员国组成的安理会23日召开会议，讨论人工智能（AI）与国际安全问题。

几周前，多位AI行业领袖呼吁协同放缓AI技术的发展速度，并警告称，AI技术可能很快实现自主进化，进而脱离人类的控制。

OpenAI发言人18日告诉路透社，奥尔特曼（Sam Altman）下周将在安理会公开会议说明AI安全问题。

发言人说，奥尔特曼预计将重点阐述国际协调与统一安全标准的必要性，以及OpenAI为确保全球人类受益所采取的各项举措。

另据外交官透露，AI初创公司Anthropic高管预计也将出席安理会会议，不过这一消息仍有待最终确认。Anthropic未立即回应置评请求。

9月23日的安理会公开会议由担任9月份安理会轮值主席国的法国召集，由法国欧洲与外交事务部长巴罗主持会议。