美国众议院美中战略竞争特别委员会共和党籍主席敦促总统特朗普，在中国国家主席习近平即将访美之际，对中方采取强硬立场。

路透社报道，众议院美中战略竞争特别委员会主席穆勒纳尔（John Moolenaar）星期五（9月18日）致信特朗普，呼吁他拒绝向中方做出任何妥协，实施更严厉的技术限制，并就中方涉嫌支持伊朗的行为进行追责。

穆勒纳尔的表态反映出华盛顿对华鹰派人士的担忧：他们唯恐特朗普在下周的美中峰会上向习近平作出过多让步。

穆勒纳尔在信中说，针对中国实体涉嫌为伊朗袭击提供目标定位支持，导致美军身亡的报道，特朗普应就此向中方提出严正交涉。他将中方此类支持斥为局势“重大升级”。

他写道，特朗普应当向中国明确指出，助力伊朗“等同于对美国的战争行为，必将招致最严重的后果”。

穆勒纳尔还呼吁加大力度，阻止中国获取美国的人工智能（AI）技术以及美国与盟友的半导体制造技术。他强调，中国仍是美国的“首要外国对手和最大外部威胁”。

对华强硬派担心，特朗普可能会削弱美国对台湾的支持。中国大陆视台湾为中国领土不可分割的一部分，而华盛顿依法有义务向台湾提供自卫手段。

谈及台湾及美国在亚洲的盟友时，穆勒纳尔说，中国反对美国对台军售和安全合作，美方应“不予理会、直接拒绝”。他同时指出，美国必须继续就美国公民遭拘押一事向北京施压，并将中方的做法定性为“人质外交”。

特朗普此前透露，在今年5月他访问北京期间，习近平曾就美国对台军售问题向他施压。特朗普随后将一笔价值140亿美元（约178亿新元）、尚待批准的对台军售计划，称为“谈判筹码”。

知情人士透露，中方还希望说服特朗普公开表态美国“反对”台独，而非仅表示“不支持”台独。“不支持”台独是华盛顿数十年来一贯秉持的政策立场。

美国对台政策的任何立场转变都将引发轩然大波，这不仅会引发外界对华盛顿协防台湾决心的质疑，也势必在美国国会激起强烈反弹。

据美方消息，习近平将于9月24日访问美国。一名美方高级官员18日透露，特朗普计划下周亲自前往安德鲁斯联合基地迎接习近平。