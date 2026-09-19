习特会下周登场，代表美国各大汽车制造商、供应商、经销商的车业协会，联名致信美国总统特朗普，要求政府不让中国汽车制造商进入美国市场。

路透社报道，六个协会星期五（9月18日）在致特朗普的信中写道：“我们恳请特朗普政府维持现有政策，对试图在美国销售、进口或生产汽车的中国车企坚决关上大门。”

这封联名信由汽车创新联盟、美国汽车政策委员会、汽车驱动美国协会、汽车与设备制造商协会（MEMA）、全国汽车经销商协会及零排放交通协会共同签署。这些协会代表通用汽车、丰田、福士伟根（又称大众汽车）、福特、现代、斯泰兰蒂斯、特斯拉等车企及相关业者。

信中说：“目前中国车企在美国的市场份额为零。允许它们在美国建厂，将使它们得以在美国市场立足，这必然会损害在美国车企的利益。”

六个协会认为，引入中资并不能为美国创造新的就业岗位，“反而会把就业岗位从那些在美国深耕多年、进行了数代巨额投资的制造商手中，转移至由中国政府所有并运营的企业”。

白宫回应称，政府正与美国汽车制造商合作重振美国汽车业的主导地位，同时“确保国家与经济安全”。

中国驻美国大使馆未立即回应置评请求。

密歇根州民主党籍参议员斯洛特金（Elissa Slotkin）引述一份报道说，中国车企比亚迪（BYD）可能随同习近平访美。

她说，若果真如此，“我们只能推断，双方正暗中酝酿某种交易，要么允许中国汽车进口，要么邀请中国企业来美设厂。”

她同时质问白宫，为何不明确且断然地排除中国汽车准入美国市场的可能性。

特朗普上周接受福克斯新闻采访时说，他可以接受中国汽车公司在美国设厂。