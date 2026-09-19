由乌普萨拉大学研究人员参与的一项最新国际研究显示，1979年至2023年，格陵兰和南极冰盖共损失约11.3万亿吨冰，相当于全球平均海平面上升超过3厘米。

新华社报道，据乌普萨拉大学日前发布的新闻公报，这项研究汇集27项卫星任务的数据，并结合区域气候模型，对过去数十年两大冰盖的质量变化进行系统分析，全面汇总格陵兰和南极的冰量损失情况。

研究包括42项独立估算结果，其中23项涉及格陵兰，19项涉及南极。

研究发现，两大冰盖的冰量损失速度在过去数十年明显加快。1970年代，格陵兰冰盖总体接近质量平衡，即降雪带来的冰量增加与冰量损失大致相当。1980年代，格陵兰冰盖年均冰量损失约600亿吨；到2010年代，这一数字已增至约2640亿吨。研究人员认为，连续多年偏高的夏季气温造成大范围冰面融化，是冰量损失增加的重要原因之一。

南极也呈现类似趋势。1980年代，南极冰盖平均每年损失约480亿吨冰，到2010年代已增至约2020亿吨，其中西南极冰量损失最为明显。

研究还发现，近年来两大冰盖的冰量损失有所减少。东南极异常偏多的降雪暂时增加了当地冰量，格陵兰较凉爽的夏季也减缓了冰盖表面融化。但研究人员认为，不能将个别年份的变化解读为长期趋势已经逆转。

相关研究成果发表在学术期刊《科学数据》。