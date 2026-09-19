（东京讯）多国执法机构发布联合警告，指朝鲜黑客组织假借线上求职面试渗透逾百个国家，诱使应征者下载恶意程式后窃取加密货币。

ju《日经亚洲》报道，美国、日本、欧洲和澳大利亚的执法机构指出，一个名为WaterPlum的朝鲜黑客组织通过虚假的线上求职面试，入侵100多个国家和地区的设备，诱骗求职者运行恶意软件，再利用这些恶意软件窃取加密货币。

该组织在社交媒体和其他平台发布招聘信息，通常伪装成真实的人工智能（AI）公司或招聘机构，以网页设计师和加密货币专家等从业人员为目标。应聘者会参加虚拟面试或编程测试，并在过程中被引导下载包含恶意软件的文件。

当局说，约7000个加密货币钱包的账户凭证或资金遭窃，至少17亿日元（约1400万新元）被转入WaterPlum的账户；遭入侵的设备也可能被用于窃取企业敏感数据。

日本内阁秘书长木原稔星期五（9月18日）告诉记者：“这不仅是对日本，也是对全球安全和经济活动的威胁。资讯科技专业人士和私营企业应采取适当的安全防范措施。”

日本国家警察厅相信，黑客组织受朝鲜军需工业部第313总局指挥，而军需工业部负责核武器开发和获取外汇。

报告称，黑客组织成员也曾利用日本等地同伙的电脑进行远程操控，以承接资讯科技合约工作，显然是为了赚取外汇。