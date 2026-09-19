（华盛顿综合电）由于美军在对伊朗的军事行动中消耗了大量弹药库存，美国已向盟友发出警告，关键武器与防空系统的交付时间可能会推迟长达五年。

彭博社引述不愿具名的美国官员报道，美以两国今年2月对伊朗发动战争以来，美军武器库消耗巨大，战斧巡航导弹、爱国者导弹及萨德反导系统等关键装备的供货出现严重滞后，好些欧洲国家的关键导弹和防空系统交付预计会推迟。

德国要求美国加快交付战斧导弹和陆基堤丰（Typhon）发射系统，但因为美国要优先填补自身武器库存，美国军工制造商恐难以在未来五年完成订单。

此外，高度依赖美制装备的东欧国家与急需爱国者系统的乌克兰，也同样面临交付延期的困境。

针对上述报道，五角大楼没有置评。

美国国会预算办公室估算，自2025年6月以来，美国可能消耗了多达三分之二的防御导弹。其中，对伊朗的战争已消耗超过一半的爱国者导弹、三分之一的战斧导弹，以及近一半的精确打击导弹和萨德导弹。

美国国防企业正在加紧生产。洛克希德·马丁公司正努力把最先进的爱国者PAC-3 MSE导弹年产能，从约600枚提升至2000枚。

德国接收首架F-35战机 开启空军新时代

另一方面，德国周五（9月18日）在美国得克萨斯州沃斯堡（Fort Worth）正式接收第一架F-35隐形战斗机。德方是在四年前向美国订购35架F-35战机，总额100亿欧元（约146亿新元）。

德国防长皮斯托里乌斯在交机仪式上指出，这款战机是全球最先进的战斗机，交付标志着德国空军开启了新时代。“这也是进一步加强集体威慑与防御的重要一步”。

F-35制造商洛克希德·马丁透露，目前全球已有超过1350架F-35战机投入服役。