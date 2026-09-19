美国政府连续第二年拒绝向准备参加联合国大会的巴勒斯坦代表团官员发放签证，欧盟对此表示遗憾，并敦促华盛顿重新考虑这一决定。

法新社星期六（9月19日）引述欧盟对外行动署（EEAS）发言人报道，欧盟对美国连续第二年拒绝向巴勒斯坦代表团成员发放常规入境签证的决定表示遗憾。

发言人也说：“鉴于美国与联合国现有的总部协定以及作为东道国的义务，我们敦促美国重新考虑这一决定。”

去年8月，美国国务院拒绝向计划赴美出席联大的巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯及另外约80名官员发放签证。今年9月16日，美国国务院宣布，延长对阿巴斯等人的拒签制裁。

这意味着只有巴勒斯坦驻联合国代表团的在美成员，才能亲自出席下星期二（22日）开幕的联合国大会。

联合国大会星期四（17日）通过决议，决定在第81届联大一般性辩论期间，允许巴方提交阿巴斯预先录制的视频发言，并在联大会议厅播放。

联合国秘书长古特雷斯星期五（18日）也对华盛顿的决定表示遗憾。他对这个决定可能影响巴勒斯坦充分参与联合国工作表示担忧。

在此前的投票中，有142个联合国会员国承认巴勒斯坦国的地位，但当中不包括美国。

另一方面，尽管美国和伊朗仍处于交战状态，且为了结束战争进行断断续续的谈判，特朗普政府仍将允许伊朗高级官员出席下周在纽约举行的联大会议。