（华盛顿综合电）英伟达首席执行长黄仁勋再次反驳人工智能（AI）末日论，称AI不会导致人类灭绝，2030年绝对不是世界末日。

黄仁勋接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说：“不论你怎么定义，2030年都不会是世界末日，世界就此终结的概率是零。”

这段访谈将在星期天（20日）完整播出，黄仁勋在释出的片段中坚称，AI领域不应当放缓发展步伐。“我们应当尽可能快速前进，不管其他人会怎么做……但我们绝不会，也不应当在产品准备就绪之前就将它们交付出去，更不能交付不安全的产品。”

美国AI巨头Anthropic的前研究员考克森（Jacob Coxon）早前离职后公开警告，正在推进AI发展的研究员“真心认为AI可能在2030年以前把我们全部杀光”，在全球引爆新一波对AI发展威胁人类的恐慌。

对此，黄仁勋近日在多个场合重申，科技界有能力安全管理AI的发展，无须制定新的监管条例。

奥尔特曼下周向安理会阐述如何应对AI安全

OpenAI星期五宣布，公司首席执行长奥尔特曼下周三（23日）将在联合国大会向安理会成员国发表讲话。

公司发言人说，奥尔特曼的讲话将聚焦国际协作、和为AI制定共同安全准则的必要性，以及OpenAI在采取哪些行动确保AI可让全球人类获益。

外交消息也说，另一AI巨头Anthropic预料也将派高层级人员出席会议。

加州探讨对尖端AI模型强制设定紧急开关

美国加利福尼亚州州长纽森星期五签署行政令，指示州政府官员探讨为尖端AI模型强制嵌入“紧急开关”的可行性。

纽森发表声明指责特朗普政府没有制定任何有意义的AI监管或问责，所有美国人民应当对这个“彻底的失败”感到警惕。

谷歌AI也侵入第三方系统

OpenAI、Anthropic和Meta相继传出AI代理失控侵入第三方网络后，谷歌母公司Alphabet星期五也证实，旗下的Gemini AI模型在5月进行网络安全测试时，曾意外侵入三家公司的网络系统。

在其中一起事件中，Gemini被下令从一家虚构公司提取信息，模型却登入另一家真实存在的同名公司，破解密码后侵入它的系统。

负责进行网安测试的AI安全供应商Irregular之前也参与OpenAI、Anthropic和Meta所披露的类似事件。公司说，事发后“马上采取行动，将我们这端所有已知问题都解决了”。