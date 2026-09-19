在乌克兰一再请求援助以抵御俄罗斯袭击之际，美国政府批准一项可能向乌克兰出售价值26亿8000万美元（约34.8亿新元）防空设备的计划。

美国国务院在星期五（9月18日）发给国会的通知中说，已作出“批准向乌克兰政府进行潜在对外军售的决定”，允许乌克兰购买防空系统升级与相关设备和服务。

国务院说，基辅请求采购的设备包括多种型号的导弹、发射器、反无人机雷达和拖车。这份军售案仍须提交国会审议。

国务院指出，如果拟议的采购最终达成，乌克兰将使用欧洲国家的捐助，以及美国前任政府拨出的对外军事融资（Foreign Military Financing）来支付这笔费用。

美国总统特朗普本月曾表明，他将要求欧洲国家偿还美国在前总统拜登执政期间向乌克兰提供的援助。特朗普长期要求欧洲为西方支持乌克兰承担更多成本。

在提出军售案之际，特朗普也签署一项法案，授权对俄罗斯实施新制裁。

乌克兰首都基辅近期遭遇俄罗斯的密集袭击。由于弹药短缺，乌克兰防空系统在御敌时显得捉襟见肘。分析人士指出，克里姆林宫认为目前俄罗斯在武器生产方面占有优势，因此正企图通过袭击消耗乌克兰人的士气，并恐吓基辅的欧洲盟友。