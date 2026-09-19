南非最大城市约翰内斯堡附近近期接连发生九名年轻女性被杀害案件，再度引发全社会对女性安全的恐慌与愤怒。多地民众星期六纷纷走上街头哀悼死者，并要求政府全面改革警务机制并采取有力行动惩治凶手。

路透社报道，过去两个月里，南非警方在约翰内斯堡以东的埃库鲁莱尼（Ekurhuleni）地区陆续发现了九具女性尸体。受害者年龄介于20多岁至30多岁，部分遗体被发现时衣物被剥光，有遭受性侵犯的迹象。

警方正在调查这些命案是否存在关联。

约翰内斯堡星期六（9月19日）举行一场路跑活动，悼念其中一名受害者莫塞拉克戈莫（Elizabeth Moselakgomo）。莫塞拉克戈莫外出跑步时失踪，几天后被发现遇害。参与活动的民众点燃蜡烛，手持写有“够了，停止杀害女性”的横幅。

伦特塞拉（Lerato Lentsela）说：“我们今天聚在这里，是因为我们失去一位跑友。但事实上，我们现在在任何地方都不安全……我们跑步不安全，去邮局不安全，约会不安全，待在自己家里不安全，甚至坐私召车（Uber）也不安全。”

这一系列命案再次激起南非社会对针对女性暴力的愤怒。尽管南非在2025年已将性别暴力列为“国家灾难”，但许多女性称，政府的高度关注和口头承诺并未让她们感到更安全。

南非总统拉马福萨星期四（17日）说，南非绝不能对这种暴力行为习以为常，并誓言将不遗余力地彻查这些命案。

然而，由于腐败和资源匮乏，南非警力已被严重削弱。据统计，南非仅有约十分之一的谋杀案最终能告破。

女性求变组织（Women for Change）星期五（18日）也在南非首都开普敦举行悼念活动。组织成员乔吉亚特（Merlize Jogiat）说：“我们须要重新审视警务机制。这九名受害女性之所以能被找到，仅仅是因为当地加强了警力部署，而类似的问题其实遍布全国。”