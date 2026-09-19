（华盛顿综合电）美国总统特朗普说，他和中国国家主席习近平关系很好，而两人下周会在白宫举行非常好的会晤，达成很多协议。

特朗普星期五（9月18日）在白宫对记者说：“我们将达成许多不同的协议。我们这么做，可不只是为了我们的健康。”不过，他没有具体说明。

特朗普称习近平这次访问是美国莫大的荣幸。由于白宫新宴会厅尚未完工，他对自己不得不在一个比预期中小的场地接待中国领导人表示失望。

根据白宫周五公布的习特会日程安排，特朗普下周三（23日）将亲自前往安德鲁斯联合基地的停机坪迎接习近平。两名领导人会在周四（24日）会谈，白宫当晚设国宴。

出席国宴者包括谷歌首席执行官皮查伊、亚马逊创办人兼首席执行官贝索斯、OpenAI首席执行官奥尔特曼、英伟达首席执行官黄仁勋、苹果执行主席库克，以及特斯拉创办人马斯克等科技与金融业高管。

美媒：习访美期间 中美或公布关税协议

路透社周六（19日）引述消息人士的话报道，中美正在讨论降低或取消中国对美国液化天然气征收的关税，并把这当做是两国一揽子能源和农业协议的一部分。此外，中美将各自削减约300亿美元（约382亿新元）商品的关税。这些协议可能在习近平下周访美时公布。

中国去年2月对美国液化天然气加征15％的关税，反击特朗普对中国商品加征关税。此举中断了中美的液化天然气贸易。目前，美国液化天然气生产商正在开拓新市场，试图把美国墨西哥湾沿岸大量新增出口产能销出去。

消息人士说，这些讨论是要在习特会举行前营造稳定的贸易氛围，目前尚未达成最终协议。

白宫和中国驻华盛顿大使馆都没有就此答复媒体询问。

另有消息人士告诉路透社，美国财长贝森特和贸易代表格里尔星期天（20日）在纽约与中国副总理何立峰会面时，将讨论人工智能（AI）、贸易、稀土和经济课题。双方也可能商讨延长11月10日到期的关税休战协议，以及放宽中国去年大幅限制出口的稀土磁体和关键矿产供应。

贝森特日前发声明称，美方愿意同中国讨论共同面临的AI风险。贝森特说：“美国在AI领域仍处于领先地位，我们愿意就如何规避共同风险、避免两国系统走向分化展开讨论”。

美众院中国问题特委会主席促特朗普勿让步

不过，美国众议院中国问题特别委员会的共和党籍主席穆勒纳尔（John Moolenaar）周五呼吁特朗普不要在习特会上做出让步。

穆勒纳尔在致特朗普的信函中，要求特朗普实施更严格的技术限制，阻止中国获取美国的AI技术，并针对中国涉嫌支持伊朗追究责任。

他说，特朗普应当向中国明确指出，纵容伊朗等对手等同于向美国开战，将面临最严重的后果。

美国汽车制造商和供应商周五也致函特朗普，促请特朗普坚决阻止中国汽车制造商对美出口，以及在美国销售或生产汽车。