由于财政赤字持续飙升，法国的债务不断膨胀，今年的公共债务占国内生产总值的比重将创下1995年以来的新高。与此同时，评级机构Scope Ratings宣布下调法国的信用评级，使法国公共财政状况雪上加霜。

法新社引述法国财政部消息人士报道，法国公共债务占GDP的比重预计将在今年达到119.3%，并在2027年进一步攀升至121.7%。这一数字是欧盟规定的60%上限的一倍之多。

自法国国家统计局从1995年开始采用现行统计方法记录债务水平以来，这个数据将创下历史新高。

消息人士说，由于赤字居高不下，法国债务上升是“必然的连锁反应”。根据欧盟规则，成员国的财政赤字占GDP的比重不应超过3%。然而，法国去年的赤字占比达到5.1%，政府更预计今年将进一步升至5.4%。

受消费疲软的冲击，法国经济增速自去年第三季以来一直在放缓。近期，美伊冲突引发的能源价格暴涨，也对法国经济造成进一步打击。

在法国公共财政警钟频吹之际，欧洲评级机构Scope Ratings宣布将这个欧元区第二大经济体的信用评级从“AA-”下调至“A+”，与惠誉（Fitch）和标普（S&P）处于同一水平。

过去两年，法国一直因赤字过高而受到欧盟特别财政监督。巴黎希望在明年将赤字占比降至5%。

法国总理勒科尔尼星期四在公布预算草案时说，政府计划在2027年预算中进行约540亿欧元（约790亿新元）的调整和开支削减。

不过他也说，由于大选临近，一些较为敏感的措施将留给国会决定，如政府提出的削减退休人员税收优惠的建议。目前，草案已提交公共财政高等委员会评估可行性。