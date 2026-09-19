短视频应用TikTok及其母公司字节跳动为解决违反美国《儿童在线隐私保护法》指控，原本已与美国司法部达成4亿美元（约5.3亿新元）的和解协议，但协议突遭波折，一名美国联邦法院法官称，他倾向于否决这份协议的部分内容。

路透社报道，TikTok与美国司法部达成的和解协议分为两部分：TikTok同意立即支付3亿美元；此外，若法院终止美国联邦贸易委员会从2019年起对Musical.ly实施的同意令（consent decree），TikTok将再追加支付1亿美元。

后来并入TikTok的Musical.ly在2019年被指明知有幼童使用，在收集姓名、电子邮件地址和其他个人信息前，却未能获得家长的同意。Musical.ly当时支付了570万美元的罚款达成和解，并签署了在2029年前必须履行特定报告和记录保存义务的同意令。

洛杉矶联邦地区法院法官乔治·吴（George H. Wu）星期五（9月18日）说，他倾向于拒绝终止该同意令的请求，并安排在星期一（21日）举行听证会。

吴法官指出，在没有更多细节的情况下，法院无法确定这是否构成持久的补救措施，也无法确定终止同意令是不是针对情况变化而进行的适当调整。

截至星期六（19日），TikTok和美国司法部未立即就此事作出回应。

美国司法部在2024年提起诉讼，指控TikTok和字节跳动未能保护儿童隐私，并非法收集他们的个人信息。

双方达成和解协议时，美国政府称，自起诉以来，TikTok发生了重大变化，包括所有权结构、管理、合规功能和隐私操作等。

例如今年1月，字节跳动同意成立一家由美资占多数股权的合资企业，旨在保护美国用户的数据，以避免这款拥有超过2亿美国用户的应用在美国被禁。