国际特稿：华盛顿打着国安旗号立法寻求脱钩 中美博弈新战场——生物科技？
除了人工智能、晶片和关键矿产等领域，美国近年也在生物科技业打着同样的国家安全旗号，酝酿一股与中国脱钩的势头。美国国会去年底通过《生物安全法》，限制联邦资金流向中国制造商，今年中开始起草的《生物科技投资国家安全法案》若通过，可能对美企投资海外生物科技创新实施堪比AI和晶片领域的严格审查。但双方业界合作仍有现实需要和好处，是否走向脱钩不归路仍未可知。
（插图／陈锐勤）
在新加坡，美国药厂辉瑞（Pfizer）最广为人知的莫过于冠病疫情期间推出的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。其实除了疫苗，辉瑞研制的药品还很广泛，跨足肿瘤、心脏、内分泌和神经内科等多个领域。
在2022年的疫情顶峰时期，辉瑞的年营收突破1000亿美元（约1276亿新元），跃升为全球第一大药厂。然而到了去年，它已退居全球第六、美国第四，冠病疫苗对营收的贡献率仅剩7%，远低于疫情时期的四成左右。
为填补疫苗收入退潮后的缺口，辉瑞近年大力布局发展癌症治疗，决意在2030年研制出至少八款畅销抗癌药。在这个大战略驱使下，辉瑞2025年中与中国沈阳三生制药（3SBio）达成协议，一次性支付12亿5000万美元，取得一款抗癌药在中国以外的销售专利。若药物未来成功上市大卖，辉瑞还须向三生支付多达48亿美元的分红。