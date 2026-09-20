在新加坡，美国药厂辉瑞（Pfizer）最广为人知的莫过于冠病疫情期间推出的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。其实除了疫苗，辉瑞研制的药品还很广泛，跨足肿瘤、心脏、内分泌和神经内科等多个领域。

在2022年的疫情顶峰时期，辉瑞的年营收突破1000亿美元（约1276亿新元），跃升为全球第一大药厂。然而到了去年，它已退居全球第六、美国第四，冠病疫苗对营收的贡献率仅剩7%，远低于疫情时期的四成左右。

为填补疫苗收入退潮后的缺口，辉瑞近年大力布局发展癌症治疗，决意在2030年研制出至少八款畅销抗癌药。在这个大战略驱使下，辉瑞2025年中与中国沈阳三生制药（3SBio）达成协议，一次性支付12亿5000万美元，取得一款抗癌药在中国以外的销售专利。若药物未来成功上市大卖，辉瑞还须向三生支付多达48亿美元的分红。