联合国驻黎巴嫩临时部队将在今年底开始撤离，部队司令强调，在撤离前确保其他联合国机构和黎巴嫩政府军能够接管维和任务至关重要。

联合国驻黎巴嫩临时部队（简称联黎部队，UNIFIL）司令阿巴尼亚拉少将（Diodato Abagnara）星期六（9月19日）在黎巴嫩南部一个部队哨所接受路透社访问时透露，联黎部队已经与联合国的国别小组展开合作，确保被占领区的人道主义援助不受影响，并与黎巴嫩政府军分享有关敏感区域以及如何应对当前局势的信息。

联黎部队在黎巴嫩南部监视敌对行动已有将近50年。联合国安全理事会已命令部队于今年底开始撤离，引发外界对于人道援助能否持续以及联黎部队如何将哨所移交给黎巴嫩政府军的担忧。

阿巴尼亚拉指出，黎巴嫩南部还有其他联合国组织，“因此对我们来说，非常重要的一点是与不同机构进行非常平稳的交接，或是为未来的一项新任务做好过渡准备。”

阿巴尼亚拉坦言，要将联黎部队的所有哨所移交给黎巴嫩政府军可能“非常困难”，因为超过半数的哨所目前处于以军控制的区域内。

外交官也担心，联黎部队的撤离将意味着联合国在黎巴嫩南部失去“眼线”。

自今年3月以色列与受伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党爆发新一轮战争以来，联黎部队为运送人道救援物资的运输队提供安全护送，并向目前被以军包围、以基督徒为主的黎南几个小城镇的居民提供援助。黎南其他大部分地区的居民已因以军的袭击和撤离令流离失所。

尽管双方已达成停火，但自今年6月勒令居民撤离以来，以军一直在曼苏里镇（Mansouri）进行拆除工作。路透社记者在现场看到，多辆挖掘机正在推倒树木和民宅。

阿巴尼亚拉指以军的行为又一次违反了联合国安理会有关黎巴嫩的决议。以军则称，正在摧毁的是黎巴嫩南部的真主党基础设施。

由于一项旨在让黎巴嫩政府军解除真主党武装、接管黎南的计划陷入停滞，各方正展开外交斡旋，试图解决联黎部队撤出后可能留下的权力真空。黎巴嫩希望延长联黎部队的任期，其他国家则在讨论派遣一支新的多国部队。

阿巴尼亚拉说，若能获得延期将是“极大的荣幸”，但如果安理会不作出新决议，联黎部队就必须在今年底停止运作。

“时间不多了。联合国在黎南的存在非常、非常关键。在我看来，现在的存在价值比以往任何时候都更加重要。”