美国总统特朗普与媒体之前的矛盾陡然升级，几家大型美媒记者被拒绝进入白宫范围。

综合外电报道，当地时间星期六（9月19日），美国有线电视新闻网（CNN）、“政治”新闻网（Politico）和美国全国广播公司旗下有线电视新闻频道MS Now的记者，在进入白宫时遭到拒绝。

MS Now的记者在白宫附近街道连线时说，她与一名摄影记者当天上班抵达白宫入口时，证件被收走。不过，她们的一名制片人获准进入。

Politico总编辑格林伯格（Jonathan Greenberger）在发给编辑部的一份通知中说，社内一名记者也被美国特勤局收缴通行证。

特朗普未详细说明这一强势做法的具体原因，但他星期五（18日）曾批评媒体报道“假新闻”。

美国总统直接禁止新闻工作者进入白宫的情况十分罕见。特朗普在第一任期内曾禁止CNN记者阿科斯塔（Jim Acosta）进入，但这一禁令随后被法院推翻。

上述遭拒的三家新闻机构谴责特朗普政府的行为违反美国宪法，并誓言继续报道美国政府。

代表数百名白宫专线记者的白宫记者协会也发表声明，要求恢复遭拒记者的采访资格。