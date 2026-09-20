伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊说，伊朗已通过卡塔尔调解人，向美国传达结束战争的条件，即停止各条战线的攻击、解冻伊朗资金并解除封锁，目前正等待美国总统特朗普的回应。

雷扎伊在卡塔尔半岛电视台星期六（9月19日）发布的专访中说，与卡塔尔和巴基斯坦调解人的磋商正在进行，德黑兰已向他们传达与美国的谈判条件。

他说，接受伊朗提出的停战条件符合美国的利益；特朗普的威胁不会奏效，而德黑兰已做好决战准备。

美伊6月中旬签署一份谅解备忘录，为后续谈判做铺垫。然而，美国财政部7月取消暂停制裁伊朗石油销售的临时措施，特朗普声称谅解备忘录“已经结束”。双方随即再起冲突。

雷扎伊表明，美国退出谅解备忘录后，伊朗确信有必要改变针对华盛顿的战略；伊朗在国防问题上态度严肃，若遭攻击，会以更强硬的手段打击美军基地及华盛顿在中东地区的利益。

他同时强调，伊朗尚未决定退出《不扩散核武器条约》，“此事取决于华盛顿的行为”。

这次访谈发表之际，巴基斯坦内政部长纳克维定于星期天（9月20日）访问德黑兰。他此行将会见伊朗高级官员，并讨论两国双边关系。

不过，伊朗外交部发言人巴加埃告诉国家电视台，纳克维此访主要是为了跟进两国之前达成的协议，预计不会传达来自美国的信息。