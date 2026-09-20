沙特阿拉伯主导的多国联军说，沙特防空部队拦截一枚也门胡塞武装组织向沙特首都利雅得发射的弹道导弹。

联军发言人马利基星期六（9月19日）在社媒发声明说，沙特防空部队当天凌晨拦截一枚胡塞武装向利雅得发射的弹道导弹。

他指责胡塞武装持续升级行动，企图袭击利雅得的平民和民用设施。

新华社报道称，胡塞武装近期多次对沙特发动导弹和无人机袭击，但利雅得发布防空警报还是第一次。

马利基补充称，胡塞武装还企图袭击拜什、塔伊夫、法拉桑和延布等沙特城市的平民和民用设施，但均已被挫败。

声明强烈谴责胡塞武装的袭击，强调多国联军有权依据国际人道法采取适当措施，以遏制胡塞武装的行径。

利雅得星期六两次传出爆炸声，一次在当天凌晨，另一次在当天上午。位于利雅得东北部的哈立德国王国际机场附近一度升起浓烟。

胡塞武装当晚通过它控制的马西拉电视台宣布，组织发动两次军事行动，分别袭击沙特利雅得的“敏感目标”以及沙特阿美石油公司（Aramco）位于红海港口延布的设施。

胡塞武装发言人萨雷亚说，胡塞武装在这两次军事行动中使用“大量弹道导弹、有翼导弹和无人机”；这些行动是对沙特空袭的回应，均取得成功。

萨雷亚表明，本轮冲突以来，沙特已对也门发动732次空袭；胡塞武装会继续执行“以封锁对封锁，以升级对升级”的方针。