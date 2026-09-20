土耳其外长费丹说，针对沙特阿拉伯近期遭受袭击，土耳其将信守共同防务承诺，并可能给予沙特军事技术方面的援助。

土耳其、巴基斯坦和沙特8月7日签署《麦加共同防务协议》。协议规定，对三国中任何一国的武装攻击，都会被视为对三国全体的攻击。

费丹星期六（9月19日）告诉土耳其媒体，协议签署国正在密切关注也门胡塞武装组织对沙特的袭击。

“我们在这个问题上团结一致。协议中包含相关条款，我们会信守承诺。”

费丹特别谴责针对石油基础设施的袭击，并称沙特对援助的需求可能集中在某些技术方面，土耳其将能够满足这些需求。

沙特与胡塞武装之间的新一轮冲突导致中东地区局势日益紧张，波斯湾两条关键石油运输航线霍尔木兹海峡和曼德海峡都受冲击，沙特已两次改道外运石油。

由沙特主导的多国联军星期六早些时候通报，沙特防空部队当天凌晨拦截一枚胡塞武装射向沙特首都利雅得的弹道导弹。

胡塞武装宣称当天对沙特实施两次军事行动，打击利雅得“敏感目标”以及沙特阿美石油公司（Aramco）位于红海港口延布的设施。