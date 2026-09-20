美国总统特朗普计划任命一名新的人工智能（AI）顾问，并组建一支“AI部队”。

特朗普星期六（9月19日）在自己的社媒平台“真相社交”（Truth Social）发文力挺AI技术。他指责激进左派民主党人炮制包括全球变暖在内的一系列骗局，“现在直接对AI下手”。

他表明：“我们绝不会阻碍或扼杀AI这个伟大产业的发展。相反，我们会珍视、扶持它，并监督它的成长！”

华盛顿的立法者越来越担心AI技术对人类和财产构成的风险。特朗普则一再淡化这种担忧，并声称无需额外的监管。

他在文中说，会严查AI相关的不法行为，但强调“利用现有刑事和民事司法体系，我们完全有能力做到这一点”。

特朗普接着宣布，会组建一支“AI部队”，并将它与他第一个总统任期内组建的“太空部队”相提并论。

“为此，我不久就会宣布‘AI沙皇’（AI Czar）人选，只有高智商人士才有资格申请！”

风险投资者萨克斯（David Sacks）此前曾担任AI顾问职位，但在今年春季卸任，转任外部顾问。

特朗普说：“AI是继工业革命或互联网之后的又一场革命，但规模和影响力会更为巨大，甚至可能占到美国国内生产总值（GDP）的25%。”

他还强调：“我们目前在AI领域领先中国及世界其他国家，我决心保持这种领先地位！”