法国经济与财政部说，国家公共债务占国内生产总值（GDP）的比重正持续攀升，预计2026年将达到119.3%。

新华社引述法国媒体报道，法国国家统计和经济研究所数据显示，截至2026年第一季度末，法国公共债务总额达3.5361万亿欧元，占GDP的117.5%，较2025年年底的115.7%进一步上升。

目前法国公共债务率在欧元区仅低于希腊和意大利，预计明年还会继续增加，达到121.7%。

经济与财政部解释，债务率持续上升主要原因是公共财政赤字居高不下。

法国2025年公共财政赤字占GDP的5.1%，预计今年会升至5.4%，高于此前设定的5.0%目标。

法国政府认为，中东冲突、极端天气等一系列冲击拖累经济增长，导致财政收入承压。法国政府此前已将2026年经济增长预期由0.7%下调至0.5%，是今年以来第三次下调这一预期。

法国总理勒科尔尼日前表明，政府计划在2027年财政预算中实施总额540亿欧元（约792亿新元）的节约支出措施，以期将公共财政赤字率降到5%。

他指出，如果不采取措施，2027年公共财政赤字率可能升至6.5%。