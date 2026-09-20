（华盛顿讯）美国中期选举逼近，部分选情告急的共和党候选人开始在伊朗战争、移民和贸易等议题上公开与总统特朗普保持距离；一向不容党内异议的特朗普，这次却罕见地保持克制。

艾奥瓦州两名共和党众议员纳恩（Zach Nunn）和米勒－米克斯（Mariannette Miller-Meeks），早前首次投票支持限制特朗普对伊朗动武的权力。米勒－米克斯说，她不会支持一场让美军无止境卷入、同时又推高油价的战争。

佛罗里达州众议员萨拉萨尔（Maria Elvira Salazar）则发布竞选广告，批评特朗普的移民执法“做得太过火”。此外，多名来自农业州的共和党人，也因为特朗普暂停对外国牛肉征收关税，公开反对政府决定。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，随着民主党把攻势扩大到堪萨斯、得克萨斯和佛罗里达等传统红州，共和党候选人正设法和支持率低迷的特朗普拉开距离，争取保住国会多数席位。他们一方面在生活费、战争和贸易等问题上强调自己的独立立场，另一方面又尽量避免和特朗普彻底翻脸。



白宫和共和党全国委员会对此表现得相对包容。一名参与激烈选战的共和党策略人士形容，白宫现在的态度是：“该怎么选，就怎么做。”共和党全国委员会也承认，候选人必须采取最有利于胜选的竞选策略。



另一名共和党策略人士说，这和特朗普首个任期时很不一样：“当时他根本不在乎是否会和党内同僚撕破脸。现在他意识到必须赢，而要赢，就得给党内议员更多空间。”



伊朗战争尤其让共和党人头疼。昆尼皮亚克大学民调显示，反对特朗普处理伊朗局势的选民人数，是支持者的两倍以上。副总统万斯近来因此提醒党内议员，要坦诚面对选民的不满。特朗普也没有公开攻击那些支持限制战争权力的共和党人。



不过，这种有限度的“切割”能不能挽救选情，目前还不好说。威斯康星州共和党众议员范奥登（Derrick Van Orden）警告，党内人士如果只是为了选举刻意疏远特朗普，也可能会适得其反。