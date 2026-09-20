韩国军方证实，朝鲜时隔八天再次向半岛东部海域发射了一枚弹道导弹。

综合路透社和法新社报道，韩国联合参谋本部说，在星期天（9月20日）下午3时左右（新加坡时间下午2时），探测到朝鲜从元山一带发射了一枚导弹，经研判为弹道导弹。

韩国军方说，已加强监视与戒备，以防朝鲜追加发射，同时韩美日三国正“紧密共享”有关这枚导弹的数据。

日本防卫省也监测到这次发射，并指飞行物疑似为弹道导弹，已坠落在日本专属经济区（EEZ）之外。

朝鲜曾在9月12日发射数枚短程弹道导弹，那时正是韩美日例行联合军演“自由之刃”结束次日。朝鲜方面过后通过官方媒体说，朝鲜人民军进行协同火力打击训练，混合出动巡航导弹、弹道导弹、火箭炮和无人机四种新型战斗系统。

而就在星期六（19日），朝鲜也驳斥了国际原子能机构针对朝鲜核计划所通过的决议，重申自身的有核国地位。

朝鲜领导人金正恩的胞妹、劳动党副部长金与正此前也称，朝鲜的有核国地位是“绝对的”，并称那些期盼朝鲜无核化的人是“傻瓜”。