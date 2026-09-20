乌克兰对俄罗斯发动今年以来最大规模的无人机袭击。位于首都莫斯科的炼油厂在袭击中受损，莫斯科至少两人在袭击中遇难，俄军控制的乌克兰赫尔松地区也有两人死亡，其中包括一名俄罗斯议会选举官员。

俄罗斯国防部星期天（9月20日）通报称，防空系统在俄罗斯19个地区以及克里米亚半岛上空，共击落了1110多架乌克兰无人机。这是今年以来单夜击落无人机数量的最高纪录，超过了今年8月份创下的822架纪录。

莫斯科市长索比亚宁在即时通讯软件Telegram上说，数架无人机击中了莫斯科炼油厂区域，导致一处设施受损。他也说，现场无人员伤亡，应急救援服务部门已展开处置工作。

莫斯科州长沃罗比约夫也在社交媒体上说，在两个不同地点发生的袭击造成至少两人死亡，包括一名44岁妇女和一名老年男子。

此外，一架无人机撞击了一栋21层高的住宅楼并引发火灾，导致400人被紧急疏散。

莫斯科炼油厂隶属于俄罗斯天然气工业石油公司（Gazprom Neft），距离克里姆林宫约25公里，是莫斯科地区的主要燃料供应商之一。炼油厂在今年6月的一次袭击中也曾受损，当时升起的滚滚黑烟弥漫整个地区，并加剧了俄罗斯国内的燃料短缺。

乌克兰总统泽连斯基星期天也在社交媒体X上说，乌克兰军队在夜间袭击了俄罗斯莫斯科地区的一家炼油厂。

泽连斯基说：“俄罗斯的一个关键石油工业设施，以及侵略者的后勤设施遭到了打击。这些都是支撑战争机器运作的数十亿美元资金。”

另一方面，在俄军控制的乌克兰赫尔松地区，一辆民用巴士遭到无人机袭击，造成两人死亡，其中包括一名俄选举官员。

俄罗斯新闻社报道，中央选举委员会主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）星期天在简报会上通报这一消息。星期天是俄罗斯议会选举最后一个投票日。