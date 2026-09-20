（利雅得／华盛顿综合电）也门胡塞武装首次在本轮冲突中宣称袭击沙特阿拉伯首都利雅得，并称同时攻击红海港口城市延布的沙特国家石油公司设施。美国随后提高中东安全警示，称相关冲突可能迅速升级。

胡塞武装发言人萨雷亚星期六（9月19日）说，胡塞部队出动弹道导弹、巡航导弹和无人机，袭击利雅得的“敏感目标”，以及石油出口枢纽延布（Yanbu）的沙特阿美（Saudi Aramco）公司设施，以报复沙特空袭也门首都萨那。

沙特主导的多国联军则说，防空部队星期六凌晨拦截并摧毁一枚射向利雅得的导弹，并挫败胡塞武装针对拜什（Bish）、法拉桑（Farasan）、塔伊夫（Taif）和延布平民及民用设施的攻击。沙特方面没有说明这些事件是否造成损失。

袭击发生期间，利雅得两度传出剧烈爆炸声，主要机场附近升起大片黑烟。据法新社记者现场观察，利雅得机场附近一处燃料储存设施的一个燃料罐起火，罐体印有沙特阿美标志；起火原因尚不清楚。

沙特民防部门当天曾向利雅得居民发出空袭警报，随后解除警报。

这是胡塞武装自7月与沙特的冲突升级以来，首次宣称攻击利雅得。此前，胡塞武装已持续袭击沙特城市、能源设施及红海航运，威胁海湾国家通往全球市场的另一条重要石油运输通道。

美国国务院星期六重新发布针对中东地区的安全警示，提醒当地美国公民提高警惕，并称与伊朗有关的冲突“可能迅速升级”。美国也呼吁身处中东以外的公民认真重新考虑前往或途经该地区的行程。

美沙尚无明确应对方案

胡塞武装近期在也门发动闪电攻势，夺取大片领土和红海沿岸战略据点，进一步接近曼德海峡这一全球重要航运通道。在霍尔木兹海峡通航受阻之际，红海这条替代航线面临的风险也进一步增加，并牵动沙特石油出口及全球能源供应。

多名消息人士告诉美国有线电视新闻网（CNN），美国和沙特目前都没有击退胡塞武装的明确计划。

面对胡塞武装持续推进，美国目前仍不愿直接介入战事。CNN此前报道，沙特王储穆罕默德上星期曾两度致电美国总统特朗普，要求美军直接打击胡塞武装，但特朗普拒绝了这一请求。美国目前只通过提供情报和目标定位资料，协助沙特展开行动。

美国国务院说，华盛顿已批准一项总值243亿美元（约310亿新元）的潜在军售案，包括48架F-35战斗机、49台发动机及相关设备，以加强沙特本土防御和“威慑当前及未来威胁的能力”。

美国前外交官胡德警告，胡塞武装向红海推进可能进一步助长伊朗革命卫队的气焰。他认为，沙特若无法解决这一问题，就可能在谈判中面对一个“把枪摆在谈判桌上”的对手。

沙特、土耳其和巴基斯坦上月签署《麦加共同防务协议》，规定任何一个成员国遭到武装攻击，将视为对三国的攻击。

土耳其已表明准备根据协议为沙特提供协助。土耳其外长费丹说，沙特可能需要军事技术方面的支援，土耳其愿意提供帮助，但目前尚不清楚具体会提供什么支援。巴基斯坦方面则说，三方尚未讨论采取具体的军事回应。