朝鲜20日下午在约三小时内两度向东部海域发射短程弹道导弹（SRBM），一天内连续进行两次武力示威。此次行动距离朝鲜劳动党中央总务部长金与正警告将对美国主导的多国联合军演采取“反应行动”仅过去两天，也是朝鲜领导人金正恩连续三天视察军工企业后的最新军事行动。

韩国联合参谋本部20日表示，韩军当天下午3时左右探测到朝鲜从江原道元山一带向东部海域发射一枚短程弹道导弹，下午5时50分左右，朝鲜又从元山一带发射一枚短程弹道导弹。首枚导弹飞行约450公里，第二枚飞行距离超过600公里。韩美情报部门正进一步分析具体型号、飞行高度等参数。

朝鲜一天内以约三小时间隔分别发射弹道导弹的方式较为罕见。朝鲜本月12日也曾从元山一带发射多枚短程弹道导弹，但主要采取弹道导弹、巡航导弹、多管火箭炮和自杀式无人机等短时间内混合发射的方式。朝鲜事后称，这是一次“协同火力打击训练”。

这是朝鲜今年第14次发射弹道导弹，也是继12日后时隔八天再次发射。与上次明显带有军事演习性质的行动相比，此次发射的时间点尤其受到关注。

金与正18日点名批评美国主导的“太平洋守护者”等多国联合军演，警告朝鲜有必要采取“成比例或更具攻势性”的反应。两天后朝鲜即接连发射导弹，因此有分析认为，此举的目的是对美国主导的地区多边军事合作发出警告。

同时，朝鲜与国际社会围绕核问题的交锋也持续升温。国际原子能机构（IAEA）17日通过有关朝鲜核问题的决议，重申不承认朝鲜拥有核武器国家地位。金与正随后接连发表谈话，宣称朝鲜拥核地位“不可逆转”，并强调确保核能力可靠性是国家安全的首要任务。

朝鲜近期也频繁展示军事力量。朝中社19日报道，金正恩从16日至18日连续三天视察军工企业，检查多管火箭炮、无人机生产以及武器系统人工智能化等情况，被认为显示朝鲜在强化核武力的同时，也在推进常规武器现代化。

朝鲜研究所教授梁茂进认为，此次发射显示朝方此前的警告“并非空话”，也可能意在展示对韩国及驻韩美军的短程打击能力。

韩国总统府国家安保室当天召开紧急会议，谴责朝鲜发射弹道导弹是“违反联合国安理会决议的严重行为”，敦促朝方立即停止。韩军表示，将密切监视朝鲜动向，并维持应对任何挑衅的戒备态势。