（纽约彭博电）受美伊冲突等因素影响，全球石油运输成本飙升，正导致部分长途原油贸易变得无利可图。在燃料市场空前紧绷之际，这可能进一步扰乱原油供应流动。

彭博社报道，这一轮成本上涨主要由超大型油轮（VLCC）短缺推动，当前一些地区已几乎没有这种油轮可租用。这降低了长途运输的原油对炼油商的吸引力，促使他们转而寻求地理位置更近的原油。

目前，从美国休斯敦向亚洲运输一桶原油的成本已增加约26美元（约33新元），使每船成本增加5200万美元。这相当于西得克萨斯中质原油（WTI）期货价格的约四分之一。

石油交易商担心，高昂的运费会吞噬部分炼油商加工长途进口原油的利润空间，从而抑制对长途原油的需求。

在行业核心基准航线上，一艘满载200万桶原油的超大型油轮，从波斯湾驶往中国的日收益已超过120万美元。贸易巨头托克集团（Trafigura）首席经济师拉希姆（Saad Rahim）周四（9月17日）在彭博大宗商品投资者论坛上指出：“石油运输成本从未如此高昂。”

此前，一些长途航线因地缘冲突扰乱能源流向而变得至关重要，但随着运费激增，这些航线正失去吸引力。

货运分析公司Vortexa的数据显示，随着运费增至原来的三倍左右，最近几周美国至亚洲的原油运输量有所下降。

与此同时，由于欧洲买家争相抢购短途货源，欧洲即期布伦特原油现货价格日前上涨至每桶131美元以上，远超布伦特原油期货每桶约110美元的水平。

Vortexa分析师指出，运费通常仅占石油到岸成本的一小部分，但如今对市场的影响力越来越大，这对终端买家产生了连锁反应。

对石油交易商来说，关键问题在于运费高企的情况会维持多久。

运力紧张的情况已向下传导至中小型船只上。亚洲炼油商已开始使用运载量为70万桶的阿芙拉型（Aframax）油轮，而非通常使用的超大型油轮，来运输从美国采购的部分原油。

交易商和船舶经纪人透露，一些从大西洋港口装运的原油，也改用两艘载运量为100万桶的苏伊士型（Suezmax）油轮，而非单艘超大型油轮承运。

这带动苏伊士型油轮的日均收益上涨至超过30万美元，与进出战区的费率水平相近。