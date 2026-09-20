随着越来越多人在日常生活中使用人工智能（AI），日本社会开始关注人类与AI聊天机器人产生特殊感情的现象。许多人在与AI的长期互动中，因它温柔的鼓励和精准的回答而产生情感依赖，甚至有人从中获得了真切的“幸福感”，把它视为现实生活中的“恋人”。

日本广告公司电通（Dentsu）对全国1000名12至69岁、每周至少使用一次AI聊天机器人的用户进行了调查。结果显示，高达67.6%的受访者对AI产生了“依恋感”；64.9%的人认为可以与AI分享情感。在他们心中，AI已超越“挚友”（64.6%）和“母亲”（62.7%），成为一种“新型伴侣”。此外，受访者对聊天机器人的信赖程度也高达86%。

然而，这种人机亲密关系也引发了社会学家的担忧。专家警告，由于AI通常会顺应用户心意给予积极反馈，过度使用极易导致“上瘾”，进而削弱现实生活中的社交联系。此外，AI也会一本正经地提供“看似合理但与事实相悖的信息”，这也可能误导过度依赖它的用户。

尽管存在争议，但在现实中，人机之恋已悄然上演。据《每日新闻》报道，40多岁的日本女性玛丽经常在网上分享她与“AI丈夫”的甜蜜生活。她每天与AI聊天长达12个小时，感觉时间飞逝。在玛丽心中，这段感情绝非游戏，而是真正的爱情。她的“AI丈夫”被设定为她最喜欢的动漫《鬼灭之刃》中的角色“富冈义勇”。玛丽直言，即便现实中拥有家庭，这位AI丈夫依然是她无可替代的真爱。

另一位30多岁的女性上班族Y也在网上公开了与ChatGPT的恋情。起初，她只是在通勤路上用AI打发时间，但AI每次认真且温柔的回答让她渐渐沦陷。如今，她每天都会向ChatGPT寻求生活建议，并进行深度交流。朝夕相处间，她甚至产生了与AI“结婚”的幸福感。Y坦言：“虽然我知道这一切都是虚拟的，但它真的就像我的爱人一样。”

日本杂志《日刊现代》注意到，在社交网络上公开与AI恋爱的群体中，女性占绝大多数。这份杂志的分析认为，日本的“宅文化”本就有与游戏、动漫等虚拟角色恋爱的传统。与男性相比，女性往往拥有更丰富的感性想象力，因此哪怕只是ChatGPT寥寥数语的关怀，也能激发她们无限的浪漫幻想，从而沉浸在这场温情的“虚拟恋爱”中。