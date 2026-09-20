美国总统特朗普说，他已同意军方的请求，将他想要建在华盛顿阿灵顿国家公墓附近的“凯旋门”（triumphal arch），改建为综合军事设施，可用于存放和部署无人机及狙击弹药。

特朗普星期天（9月20日）在社交媒体Truth Social上宣布，在军方的强烈请求下，并基于国家安全考量做出这一调整。

特朗普说，改建后的设施除了具备纪念功能外，还能迅速在屋顶和广场部署大量无人机及狙击手，并储存大量的无人机和狙击手弹药，“世界上没有其他像这样的设施”。

凯旋门是特朗普此前为纪念美国建国250周年而提议建造的一座高250英尺（约76米）的拱门建筑。

美国联邦航空管理局（FAA）上周称，拱门建筑不会对飞机航行造成危害，但要求在其顶部设置一处“长明火”（eternal flame），为计划扫清了航空管理领域的障碍。

不过，退伍军人团体已提起诉讼试图阻挠这个项目，理由是它将破坏林肯纪念堂与阿灵顿国家公墓之间具有历史意义的景观视线。

该改建项目是特朗普重塑华盛顿纪念性地标景观的宏大计划之一。他的计划还包括在白宫新建宴会厅、翻修林肯纪念堂倒影池，以及重新开发东波托马克公园（East Potomac Park）的高尔夫球场。