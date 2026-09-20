为了解决移民融入问题，意大利右翼总理梅洛尼宣布，政府计划出台新法案，禁止学生在校园内遮盖面部，并限制每个班级的外籍学生人数。

地处地中海中部的意大利，是承受移民涌入冲击最严重的欧洲国家之一，也使得移民问题成为历届政府都要面对的重大挑战。移民的融入问题，特别是来自回教徒人口过半国家的移民，在意大利政界和民间一直备受争议，时常引发关于宗教符号、文化融入、公民身份规则以及移民政策的辩论。

梅洛尼星期天（9月20日）在她领导的右翼党派意大利兄弟党（Brothers of Italy）青年团年会上说，内阁近期将审议一项提案，通过立法规定各班级外籍学生的比例上限，并要求在融入学校系统方面面临严重困难的外籍学生家长，也须学习意大利语。

她指出，如果一个班级里只有一个孩子不懂意大利语，在同学和老师的帮助下，这个孩子很可能很快学会这门语言并融入集体，“但如果不懂这门语言的孩子人数过多，甚至占了大多数，那就不再是融入，而是放任不管”。

不过，梅洛尼并未具体说明每个班级外籍学生的计划人数上限。

此外，提案还将禁止在校园内穿戴罩袍（burqas）和面纱（niqabs）。梅洛尼强调：“你必须露脸去上学。在意大利，任何人不得以真实的或所谓的传统为名，决定让一名年轻女性把自己遮盖起来。”

根据研究机构ISMU基金会的数据，非意大利籍学生占意大利学校入学人数的11.6%，即每100名在校生中就有近12人是外籍学生。