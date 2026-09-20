数千名民众走上法国巴黎街头，抗议一项允许执法人员合法使用武器的法案草案。

法新社报道，法案规定，任何使用武力的执法人员，在动用武器时均被推定为出于自卫的合法行事。批评者指责，这相当于赋予了警察和宪兵“杀人执照”。

法国国民议会在今年7月通过了这项争议法案，目前正等待参议院表决。

多名政治人物、人权组织及活动人士参加了星期天（9月20日）的抗议游行，其中包括极左翼政党“不屈法国”（LFI）的国民议会议员帕诺（Mathilde Panot）。

帕诺呼吁参议院否决这项法案，并向示威人群高喊：“警察已经在杀人了。”

她强调，在法国绝不容许警察拥有系统性的豁免权，也不能允许特定群体拥有决定其他公民生死的特权。

国际特赦组织、法国法官工会以及法国人权联盟也派代表参与了这次抗议活动。除巴黎外，本周末法国多个城市也举行了数十场针对这项法案的抗议游行。

此前，在国民议会网站上发起的一项反法案的请愿，共征集了73万个签名，但议会法律委员会已在今年7月将请愿驳回。