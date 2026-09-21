知情官员透露，美国特朗普政府正准备对总部位于荷兰海牙的国际刑事法院实施全面制裁。

此前，国际刑事法院（ICC）向以色列总理内坦亚胡发出逮捕令，而美方此次制裁举，标志着华盛顿打压并瓦解ICC的行动急剧升级。

根据《华尔街日报》查阅的文件以及美国官员的说法，这些制裁将在六到七个月的宽限期后，禁止与ICC进行大多数交易。这可能导致ICC陷入瘫痪，因为它将被禁止进行美元交易，从而切断它与全球大部分金融体系的联系。

目前尚不清楚最终决定和公告何时发布，不过一些美国官员说，这一举措可能会在本周联合国大会会议期间或随后几天内正式敲定。

ICC负责起诉灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪、侵略罪这四类最严重的国际犯罪。

特朗普政府毫不掩饰对ICC的蔑视，并一直致力于削弱这所国际法院的地位。美国官员希望ICC撤销针对以色列领导层的逮捕令，以及此前针对驻阿富汗美军的调查。

美国国务院发言人未对任何制裁决定进行前瞻性表态，但提到国务卿鲁比奥的观点，即ICC对美国主权构成了威胁。

美国财政部拒绝对报道置评。ICC未回应置评请求。

作为打压ICC的一部分，美国此前已对多名ICC官员实施制裁。被制裁人员包括：ICC前首席检察官卡里姆·汗——他因面临性侵指控已于7月被ICC解职；ICC院长赤根智子及其他几名法官；ICC的两名副检察官以及负责针对内坦亚胡及其他以色列官员案件的主控检察官。卡里姆·汗否认了所有关于性不当行为的指控。

知情官说，特朗普政府目前正在酝酿的新制裁预计将具有大得多的惩罚力度。这些措施将适用于与ICC进行的一系列交易，而不仅限于针对个人官员。相关文件显示，与通信服务相关的交易将不受这些制裁措施的影响。

欧洲国家和日本等ICC的主要支持国已承诺，将保护ICC免受特朗普政府的猛烈打压，但目前尚不清楚他们计划如何落实这一承诺。欧盟可能会要求成员国的银行继续与ICC保持业务往来。