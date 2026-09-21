德国极右翼德国选择党（AfD）在东北部州选举中拔得头筹。计票结果显示，德国总理默茨领导的保守派阵营遭遇沉重打击，创下自1949年以来最惨淡的战绩。

综合路透社和彭博社报道，德国东部梅克伦堡-前波美拉尼亚州（简称梅前州）和柏林州星期天（9月20日）举行州议会选举。默茨所在的基督教民主联盟（简称基民盟）在两州均表现不佳，得票率较上次选举明显下降。

德国公共广播公司的预测显示，在梅前州，德国选择党得票率为38.3%，领先于中左翼社会民主党的35.4%。

基民盟在梅前州得票率仅4.9%，未能达到进入议会所需的5%门槛。这意味着保守派政党自二战以来首次未能进入一个州议会。

星期天的选举结果，标志着德国选择党本月内第二次在州级选举中夺魁。尽管这个极右翼政党在全国民调中一路领跑，但由于其他主流政党联合抵制，它依然被拒于执政大门之外。

在柏林州举行的另一场州选举中，极左翼的“左翼党”得票率达25.3%；相比之下，默茨领导的保守派得票率大幅跌至19%。柏林目前由基民盟和社民党共同执政。

与此同时，德国选择党在这座向来崇尚自由的城市也实现了实力扩张，得票率冲至16.3%。

这是左翼党首次在柏林州选举中夺魁，左翼党在柏林的核心诉求是将大型房地产公司持有的住房收归国有，并强制实施租金限价。

出口民调结果公布后，默茨说，这是一场“灾难”。尽管外界猜测糟糕的表现可能促使他辞职，但他表明将留任并继续推进改革议程。

默茨当晚在两场州议会选举后发表讲话说，德国经济正处在深刻变革中，社会互动日渐尖锐，民众对国家机构的信任正在下降，这种信任正受到政治极端力量冲击。他说，德国需要推进改革，他领导的联邦政府将承担起推动改革的责任。

梅前州议会任期为五年，2021年州议会选举后，社民党与左翼党组成联合政府。柏林州议会任期同样为五年，2021年州议会选举因组织实施存在严重问题被判定无效，2023年重新举行选举后，基民盟与社民党组成联合政府。德国州议会选举原则上实行5%的得票率进入门槛。