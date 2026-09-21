法国总统马克龙和加拿大总理卡尼承诺加强联系，以应对日益加剧的地缘政治紧张局势、气候变化以及民主价值观受到的侵蚀。

综合路透社和法新社报道，法加元首星期天（9月20日）在位于加拿大以东大西洋海域的法国海外行政区圣皮埃尔和密克隆（Saint Pierre and Miquelon）举行会晤。

马克龙与到访的卡尼共同会见记者时说，法国支持加拿大和欧盟相互靠拢的议程，支持加拿大成为欧盟“联席成员”。

卡尼说：“我们的社会正受到新风暴的冲击：气候变化带来的剧变、民主准则的侵蚀，以及针对我们主权的新威胁。现在正是加强我们之间联系的时候。”

马克龙补充道，两国已同意在航天、气候、能源等多个领域建立更紧密的合作关系。

他说：“我们双方都坚信民主与法治，尊重国际法，倡导自由公平贸易、以科学作为决策基础，并捍卫战略自主。”

卡尼也说，加拿大和欧洲将建立面向未来的盟友关系，以增强“集体韧性”。

欧盟委员会主席冯德莱恩16日在欧洲议会发表2026年度“盟情咨文”时说，愿同卡尼就加拿大成为欧盟首个“联席成员”一同努力。

加拿大和美国贸易谈判8月下旬破裂，美国总统特朗普针对部分加拿大商品加征50%的关税，并多次提及让加拿大成为美国“第51个州”，促使加拿大寻求与欧洲建立更紧密的经济和安全联系。

圣皮埃尔和密克隆群岛位于北大西洋，距离加拿大纽芬兰岛仅约20公里。