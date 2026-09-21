朝鲜媒体星期一（9月21日）没有报道前一天向半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹的消息。

韩联社报道，截至21日上午7时（新加坡时间21日清晨6时），朝鲜外宣媒体朝中社和内宣媒体《劳动新闻》均未报道射弹消息。

朝鲜通常在射弹次日上午通过官媒报道相关消息，宣传发射目的和成果。只有在发射属于武力示威和宣传效果不明显的训练、技术检验，或发射结果不及预期等情况下，朝方才不会进行报道。

但近期即便相关导弹发射被韩国联合参谋本部（韩联参）发现并在韩国国内报道，朝方有时仍保持沉默，或延迟报道。

朝鲜8月进行的三次发射活动均未见报，其在代号为“自由之刃”的韩美日例行多域联演结束次日发射导弹的消息，则在两天后才通过朝中社发布。

有观点推测，朝方这一系列举措或意在通过不直接公开训练细节来维持战略模糊性。

据韩联参介绍，朝鲜20日下午从元山一带向东部海域先后发射两枚短程弹道导弹，两次发射间隔约三小时。这是朝鲜今年第14次发射弹道导弹，距上次发射仅八天。

分析认为，此次射弹意在抗议美军主导的“2026太平洋先锋”联合军演，或者在联合国大会和中美元首会晤临近之际对外释放“不断升级威慑力”的信号。