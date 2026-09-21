美国媒体周末报道，美国总统特朗普正准备收紧对医学研究资金的控制，这是他对“觉醒”计划与机构大清洗的一部分。

“觉醒”（Woke）是指源自美国并席卷西方的一股左翼进步主义意识形态与文化思潮。自2025年重返执政以来，特朗普大幅削减了联邦科研资金，尤其是生物医学领域的经费。

法新社星期一（9月21日）报道，政客新闻网Politico、《纽约时报》、《华盛顿邮报》等美国媒体引述匿名消息人士报道，白宫官员已开始讨论设立一个外部委员会。此委员会将有权否决由美国国立卫生研究院（简称NIH）发放的科研拨款。

此举无疑将使白宫进一步收紧对科学研究的控制，尽管许多批评人士已对特朗普政府针对学术与研究自由的打压提出谴责。

据华邮报道，白宫管理和预算办公室主任、特朗普的右翼亲信沃特，负责主导这场指责NIH资助“觉醒”研究。

非营利联盟“研究！美国”总裁保尔森星期天发表声明说：“增设更多的官僚机构，将使医学进步彻底停滞。”

他说：“那些正在等待下一个救命疗法或医学突破的美国病人及病人家属，不应该承受更漫长的等待。”

特朗普试图将右翼愿景强加于美国科研与教育，而开展大量科研工作的哈佛大学等顶尖学府成为特朗普的核心标靶。

上周，数名美国学者起诉NIH，指控NIH通过扣留科研经费来压制不同声音，所涉议题涵盖多元化、性别认同、气候变化的方方面面。

其中包括匹兹堡大学精神病学教授科恩，她对阿尔茨海默病的研究经费遭到削减。

科恩在最近发表的一份声明中说：“我们这项针对阿尔茨海默病的研究，目的是为更好地识别并降低高危群体的痴呆症风险，针对高危群体的这方面研究一直是严重不足的。”