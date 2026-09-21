国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，各国政府必须采取更多措施来缩小预算赤字，并控制处于历史高位的全球债务。

综合彭博社和新华社报道，格奥尔基耶娃星期天（9月20日）在纽约举行的卡塔尔经济论坛特别版对话活动中说：“我们一直在警告必须进行财政整顿，虽然各方对此已有相当程度的理解，但实际行动仍远远不足。”

IMF预测，主要受美国和中国债务激增推动，全球公共债务预计将在2029年前升至国内生产总值（GDP）的100%以上，这比此前的预测提前了两年。

格奥尔基耶娃说：“我们一直呼吁美国关注财政状况，在与（美国财长）贝森特的交流中，双方的共识是，目前的债务状况不可持续，美国必须逐步降低赤字和债务。”

这位IMF掌门人已多次就债务水平上升的风险发出警告，并敦促成员国采取行动。上个月，她曾说，包括美国在内的大多数发达经济体的债务走势都需要引起“政策关注”。

格奥尔基耶娃说，通胀问题依然“顽固”，全球央行“可能有必要”效仿美国联邦储备局和欧洲央行加息。她指出，借贷成本上升将使偿债变得更加困难。

她说，能源和交通运输的中断正对卡塔尔、科威特、伊拉克等大宗商品生产国造成冲击，这些国家的经济很可能出现“急剧收缩”。

尽管如此，她指卡塔尔此前建立的缓冲机制“正在保护当下的经济”。在美以伊战争爆发前，卡塔尔是全球第二大液化天然气出口国。

另据新华社报道，格奥尔基耶娃提及许多国家和地区的人工智能（AI）投资存在潜在风险。AI投资中有大量杠杆和循环融资，一旦市场预期落空、人们对AI的发展感到失望，可能带来系统性冲击。

她认为，当前AI融资方面的风险主要集中在美国，但很多国家也处于AI产业链中，同样面临风险。

格奥尔基耶娃说：“风险处于高位，不确定性是新的常态。”

她说，IMF定于10月发布的最新世界经济展望报告将反映风险依然处于高位的事实。面临多重风险，世界经济增速维持在3%左右“将是一个巨大成就”。

由彭博社提供支持的卡塔尔经济论坛，9月20日在纽约举办联合国大会特别版活动。卡塔尔经济论坛官方已宣布，下一届完整的论坛盛定于2027年4月27日至29日重返卡塔尔首都多哈举行。