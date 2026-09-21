美国众议院负责国防政策的军事委员会，正在调查一起F-35战斗机敏感零部件被转运至香港的事件。这批零部件是从澳大利亚运出，原定运往美国进行维修。

彭博社报道，美国众议院军事委员会发言人沃恩说：“军事委员会已获悉此事，并已听取多次相关简报。”她说，军事委员会正在继续调查这起事件并履行监督职责。

五角大楼F-35项目办公室发表声明说：“我们已知悉一批“不可用”（unserviceable）的F-35零部件在运输过程中出了问题，我们正与美国有关部门及行业合作伙伴积极协作，以追回这些零部件、调查事件始末，并制定防范措施，防止类似事件重演。”

一名美国官员透露，F-35项目官员预计最早将在星期二（9月22日）向众议院军事委员会进行简报。

政客新闻网Politico上周五（18日）报道，一批原定从澳洲运往美国进行维修的F-35零部件，在运输途中出现运输更动，最终被运往香港，引发这批战斗机机密组件可能遭逆向工程破解的担忧。

F-35项目办公室拒绝透露具体涉及哪些零部件，也未对“不可用”这一军事术语做出解释，包括这些零部件是否已彻底损坏，完全无法修复。

这起零部件错误转移地点事件，与五角大楼长期以来无法有效掌握F-35项目库存状况的问题属于不同性质。

五角大楼审计长和总监察长指出，无法有效追踪F-35战斗机的备件和设备，已连续六年被列为“重大缺陷”，这也是导致军方财务账目至今无法理清的主要原因。

Politico称，一家中间商代表F-35战斗机制造商洛克希德·马丁承运了这批零部件，零部件最终流落香港，但运输改道原因以及目前的实际控制方，尚不明确。

报道称，这批物资中包括一个战机驾座舱盖。战机座舱盖不仅用于覆盖驾驶舱，还采用了仅限美国及美国盟友掌握的隐身技术。

洛克希德·马丁公司负责管理F-35战斗机项目的整体供应链，并利用商业货运服务商来运送零部件。

洛克希德·马丁公司发表声明说：“出于安全考虑，公司无法透露具体货物的运输状态或运输程序。我们的团队始终以高度敬业的精神和严密的防护措施对待每一次运输，以确保项目的安全稳健运行，并维护盟友伙伴的安全。”

在这项全球规模最大的战机计划中，澳洲是印太地区的库存枢纽，负责为亚洲盟友所装备的F-35战斗机提供零部件及维护支持。