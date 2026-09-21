（华盛顿讯）美伊战争与极端气候变化等因素严重扰乱航运，给商业环境带来极大变数；美国商家感叹当前处境甚至比冠病疫情期间还要糟糕，哪怕战争明天就结束，情况也不会立即好转。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，大规模的供应链中断与价格波动，正迫使美国企业面对艰难抉择。他们无所适从，根本不知道要如何应对，加上通胀高涨，任何价格调涨行动势必遭到消费者抵制。

美国咖啡分销商Dilworth Coffee首席执行官沃伊塔（Jeff Vojta）指出：“航运中断、集装箱短缺，红海局势导致的高昂成本与化肥价格飙升，这些情况都使我们陷入前所未有的动荡时期。不确定性实在太大了。”

其实遍及全美各地的各行各业都面临类似困境。几名商界领袖在美国供应管理协会本月发布的月度调查报告中称，目前的经营环境比冠病疫情期间还要糟糕。

2020年疫情期间，供应链实际上中断，后疫情时代才逐渐恢复运转。如今，供应链虽未中断，但航运走走停停、局势时好时坏、价格上上下下，增加了成本与不可预测的变数。

特朗普政府称，一旦美伊战争结束，高通胀就会迅速逆转。然而，高昂的燃油与航运成本已波及美国经济的其他领域。

上个月，剔除能源与食品价格后的核心通胀率创下4月以来最大升幅。成本的上涨已在服务价格上显现出来，而服务价格一旦上涨就难以回落。

受中东战争与俄乌战争影响，柴油价格自3月以来已上涨一倍。与此同时，天气相关因素干扰航运的情况越来越频繁，进一步推高了航运成本。

即使伊朗战争结束，俄罗斯的柴油出口禁令也不会解除，超级厄尔尼诺现象与其他极端天气事件不会因而停止。此外，美伊停战也无法阻止胡塞武装继续在红海活动，或索马里海盗在亚丁湾卷土重来。

数码物流平台飞协博（FlexPort）首席执行官彼得森（Ryan Petersen）说，由于航运公司为避开胡塞武装与索马里海盗而改道绕行非洲大陆，今年全球航运运力缩减了15%。

为应对当前危机，Dilworth Coffee不得不做出调整，包括大幅缩短采购期、减少库存等。沃伊塔说：“当前如此瞬息万变的动态局面是我们从未经历过的。柴油价格每加仑超出6美元的情况究竟还会持续多久？我们该如何把成本转嫁给客户？这极不简单，因为我们的客户也跟我们一样陷入困境。”