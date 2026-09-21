美国海岸警卫队北极区指挥官利特尔说，出于对美国本土安全的担忧，美方正“密切关注”中国在美方北极区域的活动。

路透社报道，利特尔说，2026年迄今，已发现四艘中国科考船在美国北极海域开展作业；相比之下，2025年全年的数量为五艘。

利特尔在奥斯陆出席一场关于北极安全的会议时说，中国船只在美国阿拉斯加州附近海域航行，进入了白令海峡，甚至向北航行至北极点附近。

“当他们在美方主权管辖区域内或周边活动时，便涉及我的职责、利益与关切。”

“因此，在我们的专属经济区内，或延伸大陆架上空，我们当然存在安全方面的担忧。这类活动正是我们目前密切关注的。”

这些船只虽然停留在国际水域，但并未像惯例那样通过外交渠道提前向美方通报其行踪。

“当我们对它们提出质询，询问其活动目的时，它们通常的回答要么是‘我们正在国际水域开展行动’，要么是‘我们正在进行科学研究’。”

利特尔指出，美方的关切主要来自两个方面。其一是中国可能在属于美国管辖的区域内，从事针对海底矿产开发的科学研究。

其二是这些船只开展的活动可能“赋予中国军事优势，或对美国构成安全威胁”。

中国自称为“近北极”国家，并致力于在北极地区打造“冰上丝绸之路”。近年来，中国不断加强在极地地区的活动，有时与俄罗斯开展联合行动，有时则单独行动。