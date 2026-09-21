星期一（9月21日）发布的一项调查显示，美国已根据与35个国家达成的秘密协议，将超过2.5万人驱逐至这些国家，尽管被驱逐者与接收国并无关联。

法新社报道，自美国总统特朗普去年1月上任以来，华盛顿与多个发展中国家签署协议，这些国家同意接收那些无法被合法遣返回原籍国的移民。

“禁忌故事”（Forbidden Stories）组织开展的调查发现，美国政府已拨出4.1亿美元，用于直接支付给接收国或联合国相关机构，以促成遣返。

根据“禁忌故事”与一个国际记者联盟汇编的数据，截至8月31日，至少2万5447人已被驱逐至第三国。

绝大多数被遣返者（约2万人）被送往墨西哥，其余人员被分散安置在拉丁美洲、非洲和太平洋地区的27个国家；美国还与另外七个国家敲定了相关协议。

法新社今年早些时候的一项调查发现，华盛顿正利用签证禁令和限制措施向非洲国家施压，迫使它们接收被驱逐者。

律师们告诉法新社，被驱逐者陷入了“法律黑洞”：他们在与自己毫无关联的国家被拘留，既无指控，也几乎没有任何权利。