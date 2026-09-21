澳大利亚星期一（9月21日）说，将保护机密防御技术，并实施“严格”的出口管制。

法新社报道，新闻媒体Politico星期六（19日）称，一批原定从澳洲运往美国进行维修的F-35战机零部件，在运输途中出现运输变动，最终被运往香港，引发这批战斗机机密组件可能遭逆向工程破解的担忧。

美国拥有800多架F-35战机，这是最昂贵的武器系统，澳洲等许多国防盟友也使用这款飞机。

没有人认为澳洲应对此负责。

澳洲国防军发言人星期一在一份声明中说：“澳洲政府高度重视保护机密技术和受出口管制的技术。”

“澳洲根据本国出口管制法律框架，由国防部门负责实施严格的出口管制制度。”

Politico称，一家中间商代表F-35战斗机制造商洛克希德·马丁承运了这批零部件，零部件最终流落香港，但运输改道原因以及目前的实际控制方，尚不明确。

报道称，这批物资中包括一个战机座舱盖。战机座舱盖不仅用于覆盖驾驶舱，还采用了仅限美国及美国盟友掌握的隐身技术。